Aslan atakta

Süper Lig'de son 7 haftaya zirvede giren Galatasaray, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde ses getirecek isimlerle teması sürdürüyor. Sarıkırmızılılar, Ada harekatına başlarken Premier Lig ekibi Manchester City'nin yıldızlarını yakın markajına aldı. Yönetim, M.City'den İlkay Gündoğan ve Kevin De Bruyne'nin ardından on numara pozisyonunda forma giyen Bernardo Silva'yı da istiyor. Ancak 30 yaşındaki on numaraya Avrupa'dan da yoğun talep olması sarı-kırmızılı ekibi zorluyor.

BENFİCA İSTEKLİ

Benfica, Silva için ciddi adımlar atarken, A Bola'ya göre Galatasaray, Barcelona ve Suudi Arabistan ekipleri de Portekizli yıldız için yoğun savaş veriyor. Manchester City'nin bu sezon hayal kırıklığı yaratan sonuçlar arasında kadrosunu yenilemek için 30 yaşındaki oyuncuyu da satış listesine koyduğu iddia edildi. Premier Lig temsilcisiyle bir yıl daha kontratı süren Bernardo Silva için Aslan maliyet araştırmasına başladı.