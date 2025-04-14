Büyük Altay umut tüketti

2. Lig'de üst üste 5. yenilgisini alan Altay kümede kalma umutlarını büyük ölçüde tüketti. Siyah-beyazlılar tarihinde ikinci kez 3. Lig'e düşmenin eşiğine geldi. Bundan 3 yıl önce Süper Lig'de mücadele eden İzmir ekibi, yaşadığı krizler nedeniyle profesyonel liglerin en alt kademesine iyice yaklaştı. Çarşamba erteleme maçında İskenderun'u konuk edecek Altay daha sonra Kepez, Isparta 32 (D) ve Kırklareli ile karşılaşıp sezonu noktalayacak. Altay, tüm maçlarını kazansa bile rakiplerinin alacağı sonuçlara göre düşebilir.