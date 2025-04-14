Fırtına kendine geldi

Trendyol Süper Lig'de yeni teknik direktörü Fatih Tekke ile çıkış arayan Trabzonspor, alt sıralardan uzaklaşmaya çabalayan Çaykur Rizespor'u konuk etti. Derbiye hızlı başlayan bordo- mavililer golleri erken buldu. 15'te Malheiro'nun sağ taraftan yerden ortasında yakın mesafeden Zubkov'un şutu kaleci Grbic'in sağından filelerle buluştu: 1-0. 18'de Malheiro'nun ortasında ceza alanı içinde Ozan Tufan'ın kafa vuruşunda kaleci Grbic topu kontrol etti. 21'de soldan ceza alanına topu taşıyan Mustafa'nın pasında topla buluşan Zubkov'un gelişine şutu, kaleci Grbic'in müdahalesine rağmen filelere gitti: 2-0. İlk yarı bu skorla tamamlandı. 58. dakikada savunma arkasına sarkan Simon Banza'nın şutu ağlara gitti ancak gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Kalan dakikalarda iki takımın da çabaları sonucu değiştirmedi ve maç 2-0 sona erdi.