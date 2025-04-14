Kanarya takipte

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Sivasspor'u mağlup ederek lider Galatasaray'ı takibini sürdürdü. 5. dakikada Uğur Çiftçi'nin kullandığı serbest vuruşta Manaj'ın kafa vuruşunu kaleci Livakovic son anda kale çizgisinden çıkardı. 15'te Tadic'in yaptığı ortada ceza sahası içindeki Talisca'nın kafa vuruşunda kaleci Ali Şaşal topu kornere çeldi. 42'de ceza sahası önünde kazanılan serbest vuruşta topun başına Talisca geçti. Brezilyalı yıldızın sert şutunda top köşeden filelere gitti veilk yarı Fenerbahçe'nin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

İKİNCİ YARI GOLLE BAŞLADI

Fenerbahçe ikinci yarıdaki ilk atağında golü buldu. 47'de Fred'in pasıyla ceza alanına giren Maximin'in pasında Szymanski çaprazdan vurdu, kaleciden seken topu Dzeko ortaya çevirdi. Tadic topu boş kaleye gönderdi: 2-0. 57'nci dakikada sol kanatta topla buluşan Efkan Bekiroğlu, Fred'den sıyrılıp uzak mesafeden nefis vurdu, Livakovic'i aşan top köşeden filelerle buluştu: 1-2. 80'inci dakikada Manaj'ın düşürülmesiyle kazanılan serbest vuruşu Efkan kullandı, köşeye sert giden şutu Livakovic kornere çeldi. 85'inci dakikada Szymanski'nin ara pasında En-Nesyri hareketlendi. Ceza alanına girmek isterken arkadan Radakovic'in çekmesiyle yerde kaldı. Hakem son adam değerlendirmesiyle Radakovic'e doğrudan kırmızı kartını gösterdi. Talisca'nın kullandığı serbest vuruşta kaleci Ali Şaşal gole izin vermedi. 90'da Oğuz ceza alanı dışında uygun durumdaki Tadic'i gördü. Sırp yıldızın topun gelişine sol ayağı ile şutu köşeden ağlara gitti ve maç 1-3 sona erdi.

TALISCA GOLLERİNİ SÜRDÜRDÜ

Sarı-Lacivertlilerin son haftalardaki golcüsü Anderson Talisca dün de gollerine devam etti. Trabzonspor maçında ikinci yarı oyuna girip Hat- Trick yapan Brezilyalı yıldız, ilk yarının son anlarında frikikten harika bir gol atarak takımını öne geçirdi.

MOURİNHO'DAN 11'DE 2 DEĞİŞİKLİK

Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, geçtiğimiz hafta oynanan Trabzonspor maçının ilk 11'ine göre 2 değişikliğe gitti. Savunmada Djiku'nun yerine Çağlar oynarken, orta saha kurgusunda ise sakatlanarak Sivas'a getirilmeyen Amrabat'ın yerine geçen haftanın yıldızı Talisca 11'de maça başladı.

OYUNCULAR BATTANİYEYE SARILDI

Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan maçta hava sıcaklığı 1 derece olarak ölçüldü. Soğukla mücadele eden Fenerbahçe'nin yedek oyuncuları zor anlar yaşadı. Yedek kulübesinde oturan futbolcular battaniyelere sarılarak soğuktan korundu. Sarı-lacivertli oyuncuların bu halleri sosyal medyada gündem oldu.