Kasaba küme düştü!

Nesine 3. Lig 4. Grup'ta mücadele eden 7 Eylül Turgutlu bitime 2 hafta kala küme düştü. Manisa temsilcisi sahasında Orduspor 1967'ye 3-1'lik skorla mağlup olurken, Bölgesel Amatör Lig'in yolunu tuttu. Kritik maçta 38 ve 88'de Osman, 45+3'te ise Alperen'in gollerine engel olamayan Turgutlu'nun tek golü 57'de Arda'dan geldi. Manisa temsilcisi, önceki gün 2. Lig'den düşen Nazillispor'un ardından küme düşen ikinci Ege temsilcisi oldu. Manisa ekibi 2016- 2017 sezonunun ardından 8 sezon sonra amatör lige geri döndü. 7 Eylül Turgutlu bu sezon geride kalan 28 maçta 3 galibiyet, 7 beraberlik ve 18 yenilgi ile 16 puan topladı.

ADA TEMSİLCİSİ PES ETMEDİ

Nesine 3. Lig 1. Grup'ta kümede kalmanın mücadelesini veren Kuşadasıspor ise pes etmedi. Bugün alacağı sonuca göre amatör kümeye düşme ihtimali bulunan Ada ekibi sahasında Bulvarspor'u yendi. Siyah-beyazlılar 21'de Gülhan'ın golüne engel olamazken, 31'de Batuhan ve 54'te Bora'nın (P) golleriyle puanını 23'e yükselterek umutlarını son iki haftaya taşıdı.