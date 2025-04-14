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Manisa FK koruyamadı

Siyah-beyazlılar öne geçtiği maçta Çorum FK’ya yenilmekten kurtulamadı ve düşme hattında kaldı.

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Gazete

Manisa FK koruyamadı

Trendyol 1. Lig'de üst üste kötü sonuçlarla düşme hattına gerileyen Manisa FK, 34. haftada Çorum FK'ya konuk oldu. Zorlu maça iki ekip de hızlı başladı. 8. dakikada Manisa ekibi penaltı kazandı. 9'da topun başına gelen Oğuz Gürbulak takımını öne geçirdi: 0-1. Bu gole ev sahibi çabuk cevap verdi. 15. dakikada Eren Karadağ ile eşitliği yakalayan Çorum, 21'de Ali Akman'ın kaydettiği golle öne geçti ve ilk yarı 2-1 sona erdi. İkinci yarıya 3 değişiklikle başlayan Manisa rakip kalede daha çok görüldü. Ancak siyah-beyazlılar risk aldığı dakikalarda kalesinde üçüncü golü gördü. 72'de Eren kendisinin 2, takımının 3. golünü attı. 88'de Manisa Minchev'in attığı golle umutlansa da kalan dakikalardaki çabalar sonuç vermedi ve maç 3-2 bitti. 38 puanda kalan Manisa son 4 haftaya düşme hattında girdi.

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