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Merkezefendi güle oynaya

Denizli ekibi, sahasında Manisa Basket’i farklı mağlup etti. Basketbol Süper Lig’de alt sıralarda yer alan iki Ege ekibin mücadelesinde kazanan ev sahibi oldu, rakibini ateşe attı.

SEBAHATTİN ALP

Giriş Tarihi: Gazete

Merkezefendi güle oynaya

Basketbol Süper Lig'de iki Ege ekibinin kümede kalma mücadelesinde Merkezefendi Belediyesi evinde Manisa Basket'i 14 sayı farkla 92-78 mağlup ederek, kritik bir galibiyete imza attı. Denizli temsilcisi bu sonuçla galibiyet sayısını 8'e çıkararak rahat bir nefes aldı. Manisa Basket ise 7 galibiyette kalarak ateşe düştü. Denizli ekibi, Egehan'ın etkili oyunuyla ilk periyotta etkili olurken Manisa Basket, White Jr.'ın üçlükleriyle oyuna ortak olmaya çalıştı. İlk bölüm Merkezefendi'nin 26-22 üstünlüğü ile geçildi.

SONUÇ DEĞİŞMEDİ

İkinci periyotta ev sahibi farkı daha da açarak soyunma odasına 54-39 önde gitti. Üçüncü periyotta Manisa Basket'in farkı azaltma çabaları sonuç vermedi ve son bölüme Merkezefendi 68-57'lik üstünlükle girdi. Son periyotta da sonuç değişmedi ve Merkezefendi, Manisa Basket'i 92-78 yenerek bayram yaptı.

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