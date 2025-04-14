Merkezefendi güle oynaya

Basketbol Süper Lig'de iki Ege ekibinin kümede kalma mücadelesinde Merkezefendi Belediyesi evinde Manisa Basket'i 14 sayı farkla 92-78 mağlup ederek, kritik bir galibiyete imza attı. Denizli temsilcisi bu sonuçla galibiyet sayısını 8'e çıkararak rahat bir nefes aldı. Manisa Basket ise 7 galibiyette kalarak ateşe düştü. Denizli ekibi, Egehan'ın etkili oyunuyla ilk periyotta etkili olurken Manisa Basket, White Jr.'ın üçlükleriyle oyuna ortak olmaya çalıştı. İlk bölüm Merkezefendi'nin 26-22 üstünlüğü ile geçildi.

SONUÇ DEĞİŞMEDİ

İkinci periyotta ev sahibi farkı daha da açarak soyunma odasına 54-39 önde gitti. Üçüncü periyotta Manisa Basket'in farkı azaltma çabaları sonuç vermedi ve son bölüme Merkezefendi 68-57'lik üstünlükle girdi. Son periyotta da sonuç değişmedi ve Merkezefendi, Manisa Basket'i 92-78 yenerek bayram yaptı.