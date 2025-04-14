Ne yaptın Kaf-Kaf!

Nesine 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta Karşıyaka son 6 maçta aldığı 5 galibiyet, 1 beraberliğin ardından evinde grup ikinciliğini garantileme hedefiyle çıktığı sınavda Silifke Belediyespor'a yenildi, bitime 2 hafta kala yerini riske attı: 2-1. Bursaspor'un şampiyonluğu garantilediği grupta 54 puanda kalan Kaf-Kaf, haftaya konuk olacağı Bld Kütahyaspor'un aradaki farkı 3 puana indirmesine engel olamadı. 9'da soldan ceza sahasına giren Ekrem, karşı karşıya pozisyonda kaleci Hakan'ı avladı: 1-0. 21'de soldan sıfıra inen Ferdi'nin ortasında İshak'ın arka direğe indirdiği topa Ali Sinan'ın gelişine şutu yandan auta çıktı. 62'de Sefa'nın pasıyla ceza sahası çizgisinde buluşan Enes'in şutu kalecide kaldı. 64'te Karşıyaka yine Enes'le gol kaçırdı.

SON ANLAR NEFES KESTİ

İshak'ın indirdiği topa Enes'in ceza alanında volesi üstten dışarı çıktı. 86'de İsmail'in ortasına Yasin Ozan'ın kafa şutu üstten az farkla auta çıktı. 90+1'de skora denge geldi. Kaf-Kaf'ta Cenk Ahmet'in sağdan ortasını İshak kafayla ağlara yolladı: 1-1. 90+3'te Silifke tekrar üstünlüğü yakaladı. Ekrem'in taç atışında Ahmet Uğur'un şutu kaleci Hakan'dan sekti. Halilcan dönen topu kale önünde bomboş pozisyonda tamamlayıp skoru ilan etti:2-1

BURSASPOR ŞAMPİYON

Karşıyaka'nın grubunda lider Bursaspor, Artvin'deki stadın tadilatta olması nedeniyle Balıkesir'de oynanan maçta Hopaspor'u 2-1 mağlup etti ve bitime 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Maçın bitiş düdüğü ile birlikte futbolcu ve taraftarlar sahaya akın etti. Statta ve Bursa'da kutlamalar uzun süre devam etti.

SELİM DIŞARI ALİ SİNAN İÇERİ

Karşıyaka Teknik Direktörü Ahmet Yıldırım, Silifke Belediyespor maçına ilk 11'de yaptığı tek değişiklikle çıktı. Deneyimli çalıştırıcı geçen hafta Kahramanmaraşspor karşısında sahaya sürdüğü Selim Demirci'nin yerine sarı kart cezasını tamamlayarak kadroya dönen Ali Sinan Gayla'ya görev verdi.