Aydın öyle mutlu ki!

AYDIN Süper Amatör Lig'de Germencik İlçe Stadı'nda oynanan mücadelede Germencikspor'u 2-0 yenen Aydınspor mutlu sona ulaştı. Taraftarların göz bebeği ve ligin gol kralı Barış Kazer attığı 2 golle siyah-beyazlıları şampiyonluğa taşıdı. Tribünlerdeki yüzlerce taraftar, bitiş düdüğüyle birlikte yılların yükünü omuzlarından attı. Nice sezonun hüsranı, umutların tükenişi, son haftalarda kaçan şampiyonlukların ardından mutlu sona ulaşmanın sevincini yaşadılar. Bu kez son dakikada değil, bir hafta kala gelen şampiyonluk, biriken duyguları gözyaşına dönüştürdü. Kimisi sarıldı, kimisi diz çöküp ağladı. Siyah beyaz atkılar, ıslanan gözlerde yeni bir dönemin simgesi oldu.

TARAFTARA TEŞEKKÜR

Maç sonrasında Aydınspor cephesinden yapılan açıklamalarda, bu başarıda büyük emeği olan teknik heyete, futbolculara ve en önemlisi her şartta takımlarını yalnız bırakmayan taraftarlara teşekkür edilirken, "Bu zafer sadece sahada kazanılmadı, tribünlerde, sokaklarda, gönüllerde kazanıldı" mesajı verildi.

TÖREN PAZAR GÜNÜ

Şampiyonluğunu ilan eden Aydınspor, kupasına ise 20 Nisan Pazar günü kavuşacak. Adnan Menderes Stadı 1 Nolu Yan Saha'da saat 15.00'te Çine Madranspor'u ağırlayacak olan siyah beyazlılar, bu karşılaşmanın ardından şampiyonluk kupasını taraftarının önünde kaldıracak. Karşılaşmanın ardından kutlamalar düzenlenecek, siyah beyazlıların yıllar süren hasreti coşkulu anlarla sona erecek.