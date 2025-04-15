Denizlispor’un en kritik haftası

Nesine 3. Lig 4. Grup'ta düşme hattında yer alan Denizlispor, 28'inci hafta mücadelesinde konuk ettiği Mardin 1969 ile 1-1 berabere kalarak rakibini liderlik koltuğundan indirdi. Mardin ekibi maçın 5'inci dakikasında Umut Dilek'in golüyle öne geçti: 0-1. İlk yarı bu skorla sona erdi. Denizli temsilcisi bu gole 57'nci dakikada Deniz Kodal ile yanıt verdi: 1-1. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca müsabaka 1-1 eşitlikle sona erdi. Üst üste 4'üncü beraberliğini alan Denizlispor son 2 haftaya 20 puanla kümede kalma barajının 2 puan gerisinde 15'inci sırada girdi. Kümede kalma umutlarını sürdüren Denizlispor, son 2 haftada ölüm kalım maçlarına çıkacak. 21 puanlı Tepecik ve 22 puanlı Edirnespor'u geçmesi gereken yeşil-siyahlılar, bu hafta 50 puanla Play-Off hattında yer alan Orduspor 1967'ye konuk olacak.

RAKİPLERİNİN DE İŞİ ZOR

Horoz'un direkt rakiplerinden Edirne evinde zirve yarışı veren Mardin'i ağırlarken, Tepecik de üçüncü sıradaki Ağrıspor'u konuk edecek. Denizli, rakiplerinin zor haftasında galip gelirse haftalar sonra düşme hattından kurtulabilir. Ege ekibi, son hafta ise evinde orta sıralarda yer alan Niğde Bld ile karşılaşacak.