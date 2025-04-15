Sezonun son düzlüğüne girilirken, Ege futbolunda kırmızı alarm çalıyor. Profesyonel liglerde mücadele eden 23 ekibin, 2'si küme düşmeyi haftalar önce garantiledi, 8'i ateş hattının sıcaklığını yakından hissediyor. Egeliler, 3. Lig 2. Grup hariç, 7 kategoride ya kümede kalma hattında ya da ligde tutunma savaşı veriyor. Tarihinde ilk kez Süper Lig'e yükselen Bodrum FK, son 9 haftadaki çıkışıyla, ateş hattının 3 puan üzerine çıktı ancak kalan haftalarda Galatasaray, Beşiktaş, Samsunspor, Trabzonspor gibi güçlü takımlarla oynayacak olması Muğla temsilcisini endişelendiriyor. 1. Lig'de Manisa FK, sezonun bitimine 4 maç kala kurtuluş hattının 1 puan gerisinde. Cuma günü 1 basamak üstündeki Ankaragücü'nü ağırlayacak Tarzanlar, alacağı 3 puanla derin nefes alabilir.

KRİTİK MAÇA ÇIKACAKLAR

2. Lig Beyaz Grup'ta Altay, yarın evinde İskenderunspor'a kaybettiği takdirde küme düşecek. Puan alması halinde yine Alsancak Stadı'nda pazar günü direkt rakibi Kepezspor karşısında kazanmaktan başka çaresi olmayacak. Aynı grupta yer alan Ülkea Nazillispor, geçtiğimiz hafta sonunda Beyoğlu Yeni Çarşı'ya farklı yenilerek 2. Lig'e veda etti. 3. Lig 1. Grup'ta Kuşadasıspor, ateş hattının 2 puan gerisinde. Önümüzdeki hafta üst sıralardaki Muşspor'u konuk edecek Aydın temsilcisi, puan kaybı halinde, rakipleri Bornova 1877 ve Kırşehir FSK'nın kazanması durumunda bitime 1 hafta kala amatöre gidecek. Diğer ihtimallerde umudunu son haftaya taşıyacak. Bornova 1877, Kuşadası ve 23Elazığ ile birlikte ligde tutunma mücadelesi içinde.

SON HAFTAYA KALMAYABİLİR

Bu hafta şampiyonluğu kesinleşen Bursaspor'u deplasmanda yenerse İzmir ekibi, direkt rakiplerinin puan kaybı halinde resmen kümede tutunacak. 3. Grup'ta Efeler 09, ateş hattının 1 puan üstünde. Son 2 haftada direkt rakipleri Karabük İdman Yurdu ve 1922 Konyaspor ile karşılaşacak Ege ekibi, kendi ipini kendi kesecek. 4. Grup'ta ateş hattının 2 puan gerisindeki yeşil-siyahlılar, zirveyi kovalayan Orduspor 1967 maçından yenik ayrılır, Edirnespor da 1969 Mardinspor' u mağlup ederse son haftaya kalmadan amatörün yolunu tutacak. İşler yolunda giderse son hafta sonuçlarına bakılacak. Aynı grupta yer alan 7 Eylül Turgutlu 1984 ise geçtiğimiz hafta sonu Orduspor 1967'ye yenilerek 8 sezon sonra amatöre geriledi.

BODRUM FK KALAN MAÇLAR

Galatasaray-Bodrum FK

Bodrum FK-Samsunspor

Sivasspor-Bodrum FK

Bodrum FK-Trabzonspor

Kayserispor-Bodrum FK

Bodrum FK-Beşiktaş

MANİSA FK KALAN MAÇLAR

Manisa FK-Ankaragücü

Ş.Urfaspor-Manisa FK

Manisa FK-Bandırmaspor

Ümraniyespor-Manisa FK

ALTAY KALAN MAÇLAR

Altay-İskenderunspor

Altay-Kepezspor FAŞ

Isparta 32 Spor-Altay

Altay-Kırklarelispor

DENİZLİSPOR KALAN MAÇLAR

Denizlispor-Niğde Bld.

Orduspor 1967-Denizlispor

KUŞADASISPOR KALAN MAÇLAR

Kuşadasıspor-Muş Spor

23 Elazığ-Kuşadasıspor

BORNOVA 1877 KALAN MAÇLAR

Bursaspor-Bornova 1877

Bornova 1877-Kırşehir FSK

EFELER 09 SFK KALAN MAÇLAR

Karabük İY-Efeler 09 Spor

Efeler 09 Spor-1922 Konyaspor

İZMİR ÇORUHLU 09 KALAN MAÇLAR

İzmir Çoruhlu-Sebat Gençlik

LEVENT ARIÖZ YAZDI...

SAHİPSİZ KALDILAR

Türkiye'de futbolun ilk oynandığı yer Ege Bölgesi'nin takımları kan ağlıyor. Son haftalara girilirken rekor sayıda küme düşme tehlikesiyle karşı karşıya ekipler. Peki sorun ne? Marmara ve özellikle İstanbul takımları üst liglere yığılırken, Türk futbolunun bir zamanlar altyapı fabrikası olan Ege kulüplerine ne oldu? En önemli sebep maddiyat ve dolayısıyla sahipsizlik. Marmara kulüpleri belediye desteğinden tam gaz yararlanırken, Ege ekipleri kaderine terk edildi. Özellikle son seçimlerde bazı belediyelerin el değiştirmesinden sonra kaynaklar kurudu, destekler azaldı. Camiaların önde gelen isimleri ve şehirlerin dinamikleri de bu markalara yabancılaştılar. Buna en canlı örnek Manisa FK. Yaklaşık 10 yıldan bu yana amatör ligden adım adım üst liglere gelen, Süper Lig'in kapısına dayanan siyah-beyazlılar, son yerel seçimin ardından ikinci plana atıldı. Ve şu an 1. Lig'de kümede kalma mücadelesi veriyorlar. En büyük şansları ise bu ligin kurdu, şehrin dinamiklerini bilen Taner Taşkın'ın takımın başına bulunması. Tabi maddiyat ve sahipsizlik domino taşı gibi diğer sorunları da beraberinde getiriyor. Futbolun uzağında olan sadece parası olduğu için kulübe sahip olan bazı yöneticiler ise adeta bilgisayar oyunu oynar gibi, takımları yapboza dönüştürüyor. 1-2 başarısız sonuçta hocalar gidiyor. İki transfer döneminde de sıfırdan takımlar kuruluyor. Ekstra harcamalar da beraberinde eksi puan cezaları ve transfer yasaklarını getiriyor. Bu kısır döngü de Ege futboluna zarar veriyor. Altay, Denizlispor, Turgutlu, Nazilli gibi köklü, altyapısıyla futbol liglerini besleyen camialar tarih olma tehlikesiyle karşı karşıya kalıyor. Türkiye'de futbolun oynandığı ilk yere geri dönelim. İzmir'e ve Bornova 1877'ye. Bu sezon 6 teknik direktör değiştiren İzmir ekibi, 3. Lig'de tutunmaya çalışıyor. Evet seni ligde ilk haftalarda zirveye oynatan Sercan Yıldırım'a sabredilmeliydi ama tek hata yönetimin değil. Futbolun ilk oynandığı yer Bornova'nın lokomotif kulübü Bornova 1877, antrenman sahası bulamıyor. Şu an en güzel örnek Somaspor. Burhanettin Basatemür'ün alt liglerden oyuncu bul, sat ve takımı borçsuz şekilde devam ettir sistemi tıkır tıkış işliyor. Burhanettin Hoca gitse bile.