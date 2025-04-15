Hakem camiasını sarsan flaş iddia

Süper Lig'de hakemler gündem olmaya devam ederken, bu kez bir Süper Lig hakemi saha dışı bir konu ile gündeme bomba gibi düştü. Kuşadası ilçesinde bir Süper Lig hakeminin polise yasaklı madde ile yakalandığı ve hakemin Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) Riva merkeziyle görüşerek olayın üstünün kapatıldığını öne sürüldü. Geçtiğimiz hafta Kuşadası'nda bir polis kontrol noktasında durdurulan Süper Lig hakeminin aracında arama yapıldığı öne sürüldü. Bekar olan hakemin bir arkadaşıyla seyahat ettiği ve aracında yasaklı madde bulunduğu belirtildi.

BAŞKA DAVASI DA VARMIŞ

Araçtaki diğer kişinin maddenin kendisine ait olduğunu savunduğu öne sürüldü. Hakemin, olay sonrası TFF'nin Riva merkeziyle iletişime geçtiği ve olayın örtbas edildiği iddia edilirken, Tahkim Kurulu'nun bu hakeme pazar günü Süper Lig maçında görev verdiği ifade edildi. Aydın Emniyeti'nin konuyla ilgili soruşturma başlattığı öğrenilirken, araçtaki diğer kişi hakkında işlem başlatıldığı ancak hakemin adının resmi kayıtlara geçmediği öne sürüldü. İddiaya göre, aynı hakem daha önce alkollü araç kullanmaktan 5 yıl hapis cezası almış, ancak hükmün açıklanması ertelenmiş. Ayrıca, hakemin devam eden başka bir davası olduğu da öğrenildi.

GÖZLER GÜNDOĞDU'DA

Trendyol Süper Lig'de bir hakemin yasaklı madde ile yakalandığı iddia edilirken, bu haber gündeme bomba gibi düştü. Henüz konuyla ilgili yetkili mercilerden bir açıklama yapılmadı. Ancak tüm Türkiye'yi ayağa kaldıran flaş iddia sonrası gözler Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'ya çevrildi. Gündoğdu'nun önümüzdeki süreçte yapılan bu flaş iddia hakkında bir basın açıklaması bekleniyor.