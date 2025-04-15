Kaleye Lafont

Galatasaray'da sözleşmesi sezon sonunda bitecek Fernando Muslera'nın yerine arayışlar tam gaz sürerken dün de Fransız basınından flaş bir iddia ortaya atıldı. Fransız basınında yer alan habere göre, Nantes, bu yaz 26 yaşındaki futbolcu ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor. Nantes'ın, Lafont için gelecek kiralama ve bonservisli transfer teklifini kabul etmeye hazır olduğu belirtildi. İtalyan basını da Galatasaray'ın Fransız file bekçisini transfer listesinde tuttuğunu duyurdu. Albant Lafont, daha önce de Galatasaray'ın transfer gündemine gelmiş ancak anlaşma gerçekleşmemişti. Güncel piyasa değeri 4 milyon Euro olarak gösterilen Lafont'un Nantes ile mevcut sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor. Bu arada Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen'in Samsunspor maçının ardından yaptığı açıklamalarla ilgili kulübün Sportif A.Ş. Başkanvekili İbrahim Hatipoğlu'ndan açıklama geldi. Nijeryalı yıldızın "Transfer konusunda sezon sonunda göreceğiz ama her şeye rağmen Galatasaray sonsuza kadar kalbimde olacak." sözleri ayrılık mesajı olarak yorumlansa da Hatipoğlu, "Sözleri, gideceği anlamına gelmiyor. En kötü senaryoda bile ayrılsa Galatasaray'ın her zaman kalbinde olacağını söyledi. Ama ayrılacağını söylemedi" şeklinde konuştu.