Karşıyaka hayata döndü

Basketbol Süper Ligi'nde 51 yıldır aralıksız yer alan ve bu sezon düşme korkusu yaşayan Karşıyaka, taraftarının müthiş desteğiyle önemli rakiplerinden Aliağa Petkimspor'u uzatmada 93-90 yendi kurtuluş yolunda dev bir adım attı. Antrenörlük görevine 3 hafta önce Ahmet Çakı'yı getiren yönetim, büyük desteklerle transferi açtı ve 4 yabancı alarak hayati galibiyetler elde etti. Çakı yönetiminde Bursa'yı 82-78 yenip, Darüşşafaka'ya 84-75 yenilen Karşıyaka, Petkim engelini de aştı.

1 GALİBİYET DAHA YETECEK

Bitime 5 hafta kala 10 galibiyetle düşme hattına 3 galibiyet fark atan Kaf-Kaf, 1 galibiyet daha alırsa hiçbir rakibine bakmadan ligde kalacak. 9 galibiyette kalan Petkim'den ikili averaj üstünlüğünü de alan KSK bu hafta 7 galibiyetle düşme hattındaki Manisa Basket'e konuk olacak. Ahmet Çakı, "İlk gün 'Bu zor durumun altından kalkabilecek bir kulüp varsa, o da Karşıyaka'dır' demiştim. Bunun en büyük nedeni ise Karşıyaka taraftarıdır. Bu galibiyeti Karşıyaka taraftarına armağan ediyorum. Hakan maç sırasında sakatlandı, Smith zehirlendi, Gallinat ise sakatlığına rağmen maça çıkarak elinden geleni yaptı. Takım, gerçek bir ruh ve karakter ortaya koydu" dedi.

ROBERTO GALLİNAT VE MUHSİN YAŞAR FARKI

Karşıyaka'ya büyük çekişmeye sahne olan maçta galibiyeti Muhsin Yaşar ve Roberto Gallinat'ın müthiş performansı getirdi. Milli pivot Muhsin 26 sayı 13 ribaundla double double yaptı. Tecrübeli oyuncu normal sürenin son anlarında beşinci faulünü yapıp oyun dışı kalsa da yabancılardan Gallinat 24 sayıyla takımı zafere taşıdı. Uzatmada Gallinat ve Smith'in performansları Kaf-Kaf'a galibiyeti getirdi.