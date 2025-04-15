Manisa FK kurtuluş ateşini yakamadı

Trendyol 1'inci Lig'de deplasmanda Çorum FK'ya 3-2 yenilen Manisa Futbol Kulübü, küme düşme korkusunu iyice yaşamaya başladı. Son 4 maçında 3 mağlubiyet ve 1 beraberlik alarak 38 puanla 17'nci sırada kalan siyah-beyazlılar bitime 4 maç kala umut tazeleyemedi. 16'ncı sıradaki Ankaragücü'nü 1 puan geriden takip eden Manisa FK cuma günü sarı-lacivertlilerle evinde adeta hayati bir maça çıkacak. Ankaragücü'nü yenip düşme hattından kurtulmaya çalışacak olan Manisa FK diğer karşılaşmalarda ise yine en önemli rakiplerinden Şanlıurfaspor'a konuk olup, evinde Bandırmaspor ve yine deplasmanda Ümraniyespor'la oynayacak.