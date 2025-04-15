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Menemen FK’da seri bitti

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Gazete

Menemen FK’da seri bitti

Nesine 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta deplasmanda şampiyonluk mücadelesi veren Serik Belediyespor'a 3-1 yenilen Play-Off hattındaki Menemen FK'nın galibiyet serisi sona erdi. Üst üste evinde alt sıralardaki rakipleri Giresunspor ve Diyarbekirspor'u yenerek ilk 6 yolunda avantajı eline geçiren sarı-lacivertliler, Serik Belediyespor'a mağlup olmasına rağmen 6 puan farkla 4'üncü sıradaki yerini korudu. Teknik direktör Burhanettin Basatemür, kalan 3 maçta gereken sonuçları alarak Play-Off'ta oynamaya hak kazanacaklarına inandığını dile getirdi. Basatemür, "Antalya'ya kazanmak için gittik ama beklemediğimiz yenilgi aldık. Sonuçta iddiamızı koruyoruz, iyi bir konumdayız ama işi garantilemeden erken konuşamayız" ifadelerini kullandı.

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