Merkezefendi komadan çıktı

TÜrkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde alt sıralar için büyük önem taşıyan maçta, Manisa Basket'i 92-78 yenen ve 7 galibiyetli rakibini yakalayan Merkezefendi Belediyesi Basket, Manisa'daki ilk maçı 80-75 kaybettiği için olası puan eşitliğinde rakibine karşı averaj üstünlüğünü de eline geçirdi. Galibiyet sonrası haftalar sonra düşme hattından çıkan Merkezefendi 33 puanla 14. sıraya yükselirken, 32 puanda kalan Manisa Basket düşme hattına geriledi.

AKTAŞ: MÜCADELEYE DEVAM

Merkezefendi Belediyesi Basket'in Başantrenörü Zafer Aktaş, her iki takım açısından büyük önem taşıyan maçı kazanmayı sağlayan oyuncularını

ve ekibini tebrik etti. Özellikle savunmada başarılı oynadıklarının altını çizen Aktaş, "Hücum kısmında da akıllı oynadığımızı düşünüyorum. Sadece bir adım öne geçtik. Gemiyi limana yanaştırabilmek için mücadeleye devam. Umarım, dördüncü senede de ligde tutunmayı başarabiliriz. Bitime 5 hafta var ve mücadeleye devam" dedi. Yukatel Merkezefendi Belediyesi: Basket'te Egehan Arna 22 sayı 6 ribaund, 2 asist, Hans Vanwjin 18 sayı, 4 ribaund, 7 asist, Ben McLemore 17 sayı, 6 ribaund, 2 asist ile galibiyette öne çıkan isimler oldu. Haftaya İstanbul'a gidecek olan Merkezefendi, zirve mücadelesi veren Anadolu Efes'e konuk olacak. Bir sonraki hafta ise Fenerbahçe'yi ağırlayacak.