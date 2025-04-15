Talisca’ya müjdeli haber

F.Bahçe'nin ara transfer döneminde Al Nassr'dan renklerine bağladığı Anderson Talisca, form tutması ile birlikte takımın en dikkat çeken isimlerinden olurken Brezilya basınından yansıyan haberlere göre oyuncuya ülkesinden müjde gelebilir. Sarı lacivertlilerin yıldızının, Brezilya Milli Takımı yetkililerince yakından takip edildiği ve aday kadroya çağırılmasına sıcak bakıldığı ifade edildi. Brezilya Milli Takımı'nın son dönemlerdeki kötü gidişatı sebebiyle arayışta olduğu konuşuluyor. Sambacılar, oynadığı son 4 karşılaşmada 2 beraberlik 1 galibiyet ve 1 mağlubiyet yaşamıştı. Sarı-lacivertli formayla son 4 maçını da boş geçmeyen Talisca, 1 asistinin yanında 5 kez rakip fileleri sarsmayı başardı. Fenerbahçe kariyerinde ilk kez frikikten ağları sallayan Sambacı, Süper Lig'deki son frikik golünü Şubat 2018'de Beşiktaş formasıyla Karabük deplasmanında kaydetmişti.