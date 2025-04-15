Zirve yarışı nefes nefese

Trendyol Süper Lig'in tamamlanmasına 7 hafta kala heyecan tavan yaparken haftayı kayıpsız tamamlayan lider Galatasaray ile takipçisi Fenerbahçe'nin şampiyonluk yarışı ile ilgili hesap kitap yapılmaya başladı. Deplasmanda Samsunspor'u 2-0 mağ- lup eden G.Saray puanını 74'e yükseltirken aynı haftada Fenerbahçe, konuk olduğu Sivasspor'u mağlup etti ve puanını 71'e çıkardı. Aralarında 3 puan fark bulunan iki takımı kalan süreçte zorlu karşılaşmalar bekliyor.

4 İÇERDE 3 DIŞARDA

İki takım da kalan 7 haftalık bölümde 4 maçı sahasında 3 maçı ise deplasmanda oynayacak. Puan kaybına tahammülleri olmayan ezeli rakiplerden G.Saray haftanın açılış maçında bu hafta sahasında Ege temsilcisi Bodrum FK'yı konuk edecek. Cuma günü oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak. F.Bahçe ise Pazar günü aynı Bodrum FK gibi alt sıralarla arasını açmaya çalışan Kayserispor'u ağırlayacak. Bu karşılaşma da saat 19.00'da start alacak

GALATASARAY'IN KALAN MAÇLARI

Galatasaray-Bodrum FK

Eyüpspor-Galatasaray

Galatasaray-Sivasspor

Trabzonspor-Galatasaray

Galatasaray-Kayserispor

Göztepe-Galatasaray

Galatasaray-Başakşehir FK

FENERBAHÇE'NİN KALAN MAÇLARI

Fenerbahçe-Kayserispor

Gaziantep FK-Fenerbahçe

Fenerbahçe-Beşiktaş

Başakşehir FK-Fenerbahçe

Fenerbahçe-Eyüpspor

Hatayspor-Fenerbahçe

Fenerbahçe-Konyaspor

4 BÜYÜKLERDEN TARİHİ ZARAR

Dört Büyükler olarak anılan Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un borsaya açık şirketleri, 2024-25 sezonunun ilk 9 ayında 5,6 milyar lira zarar etti. Kulüplerin, Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) gönderdiği 9 aylık finansal durum ve geçmiş dönemdeki bağımsız denetçi raporlarına göre dört kulüp de kazandığından fazla harcadı. Fenerbahçe ve Galatasaray, 1 Haziran 2024 ile 28 Şubat 2025 arasındaki ilk dokuz aylık dönemde kar elde ettiklerini açıklasalar da bağımsız denetçilerin bir önceki dönemin raporları uyarınca dört kulübün toplam zararı 5,6 milyar lirayı buldu. Bu zararın dönemsel kur karşılığı ise 147,9 milyon Euro.