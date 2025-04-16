Altay’ın kader günü

Nesine 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Altay bugün kader maçına çıkacak. İzmir temsilcisi rakibine mağlup olması durumunda küme düşeceği erteleme maçında İskenderunspor'u konuk edecek. Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda saat 15.00'te başlayacak 24'üncü hafta mücadelesini hakem Mehmet Ali Özer yönetecek. Ligde 21 puanla 17'nci sırada yer alan İzmir ekibi, 49 puanı bulunan Play-Off hattındaki rakibine yenilmesi halinde bitime 3 maç kala 3'üncü Lig'e düşecek. Siyah-beyazlılar sezonun ilk yarısında deplasmanda 4-0 yenildiği İskenderunspor'a evinde de kaybederse 8 yıl sonra 3'üncü Lig'e dönecek. Oynadığı son 5 karşılaşmayı kaybeden siyah-beyazlılar, güçlü rakibini yenerek kümede kalma umudunu sürdürmeyi hedefliyor.

MEHMET GÜNDÜZ YOK

Altay'da iyileştikten sonra geçen hafta İnegölspor deplasmanında oyuna sonradan girip tekrar sakatlanan Mehmet Gündüz kritik randevuda forma giyemeyecek. Aynı maçta sakatlık yaşayan Sefa'nın durumu maç saatinde netleşecek.

TARAFTARSIZ OYNAYACAK

Siyah-Beyazlıların evinde 3-2 kaybettiği Altınordu derbisinde taraftarların 5'inci kez neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle kendi sahasında 1 maç seyircisiz oynama cezası alan Altay, kader maçında taraftar desteğinden yoksun mücadele verecek. Altay, tamam mı, devam mı karşılaşmasının zorluğuna ek olarak, taraftarlarının yer alamayacağı boş tribünler önünde rakibini yenerek umutlarını sürdürmenin hesaplarını yapıyor.