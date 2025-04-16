Nesine 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altınordu'da ayrılık rüzgarı esti. Kırmızı-lacivertlilerde teknik direktör Ersan Parlatan ile yollar ayrıldı. Ligde çıktığı son 3 karşılaşmadan mağlubiyetle ayrılan İzmir temsilcisi, tecrübeli teknik adam ile yola devam etmeme kararı aldı. Kırmızı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "A Takım Teknik Direktörümüz Ersan Parlatan ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Sezonun ikinci yarısından beri Altınordu'muzda görev yapan Ersan Parlatan ve ekibine bundan sonraki kariyer yolculuğunda başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

13 KARŞILAŞMAYA ÇIKTI

Kırmızı-lacivertli İzmir temsilcisi, 13 karşılaşmaya çıkan 47 yaşındaki çalıştırıcı ile birlikte bu süreçte 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 yenilgi alırken, liderin puan gerisinde kaldı.