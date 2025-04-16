Bodrum zirvede!

TrendyoL Süper Lig'de kümede kalmanın mücadelesini veren Bodrum FK, sergilediği savunma performansıyla dikkat çekiyor. Yeşil-beyazlılar, ligde 13 karşılaşmada kalesini gole kapatarak bu istatistikte zirvede yer almayı başardı. Rakip takımlara kalesinde oldukça zor geçiş izni veren Muğla temsilcisinin yakaladığı bu başarıda stoperlerinin performansları önemli bir rol oynuyor. Savunma ikilisinde yer alan Ali Aytemur ve Arlind Ajeti hem takımının hem de Süper Lig'in en çok çıkış yapan savunmacıları arasında gösteriliyor. Süper Lig'de geride kalan 31 haftada stoper Ali Aytemur, en çok maç başı tehlike engelleyen isim olurken, Arlind Ajeti ise en çok ikili mücadele kazanan futbolcu oldu.

Arlind Ajeti

KALECİ SOUSA DA LİDER

Ayrıca kaleci Diogo Sousa da 12 maçı gol yemeden tamamlayarak bu listede liderliği Samsun kalecisi Okan Kocuk ve Trabzon'un file bekçisi Uğurcan Çakır ile paylaştı. Son haftalardaki çıkışıyla düşme hatttının 3 puan üzerine çıkan Ege temsilcisi, ligde kalan 6 karşılaşmada kümede tutunmasına yetecek sonuçları alarak gelecek sezon da Süper Lig'de mücadele etmek istiyor.