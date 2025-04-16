Denizlispor’da Ali Eren fırtınası

Mardin 1969 maçında skor 1-1 iken rakip takımdan Umut'un penaltısını kurtarıp, Denizlispor'un ligde kalma umutlarını son iki haftaya taşıyan 24 yaşındaki kaleci Ali Eren Yalçın taraftarların gönlünde taht kurarken, dersini çalıştığı için penaltıyı kurtardığını söyledi. Yeni Asır'a konuşan Yalçın, "Her maç öncesi rakip takım futbolcularının penaltıları nereye attığını hep gözlemlerim. Mardin maçı öncesi de dersimi çalıştım ve kağıda not ettim. Umut Dilek'in penaltı ve gol vuruşlarını izledim. Köşe seçmedim ve vuruşunu bekledim. Genelde yaptığı gibi sağıma vurdu ve bende penaltıyı kurtardım. Çok mutluyum" dedi.