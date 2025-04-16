Denizli’ye 2 altın 2 gümüşle döndüler

Denizlili sporcular, farklı branşlarda uluslararası başarılarına bir yenisini daha ekledi. 04-07 Nisan 2025 tarihleri arasında Azerbaycan'da düzenlenen Grand Prix Azerbaijan Uluslararası Karate Şampiyonası'nda Denizli'yi ve ülkemizi temsil eden Deniz Karate Spor Kulübü sporcuları tatamide fırtına gibi esti ve 2 altın 2 gümüş olmak üzere 4 madalya ile dönüp, büyük bir başarıya imza attılar. 14 farklı ülkeden 671 sporcunun yarıştığı şampiyonada KATA kategorisinde ayyıldızlı formayı giyen sporculardan; Öykü Nil Deniz ve Eylül Bahçe altın madalya kazanırken, Yağız Kotan ile Ertuğrul Kotan gümüş madalyanın sahibi oldu. Gençlik ve Spor İl Müdürü Süleyman Erdoğan, sporcuların başarılarıyla gurur duyduklarını ifade etti. Genç sporcuları ve antrenörleri Deniz Kotan'ı kutlayan Erdoğan, başarılarının artarak devam etmesi temennisinde bulundu.