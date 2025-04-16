Göztepe atağa kalktı

Kadınlar 1. Lig'ini sürklase ederek şampiyon olan Göztepe Kadın Voleybol Takımı, gelecek sezon Sultanlar Ligi'nde adından söz ettirecek bir takım kurmak için kolları sıvadı. Avrupa kupalarına katılmayı hedefleyen Göz-Göz, şimdiden 3 transferi bitirdi. Sarı-kırmızılılar, ABD'li pasör Sherridan Atkinson, libero Berre İnce ve pasör Nazlı Eda Kafkas'i renklerine bağladı. Transferlerin kısa süre içinde açıklanması bekleniyor. 1996 doğumlu, 1.96 metre boyundaki Sherridan Atkinson geçmişte Türkiye'de Galatasaray, Nilüfer Belediyespor takımlarında forma giymişti. Atkinson son olarak Grand Rapids Rise takımında forma giydi.

F.BAHÇE ALTYAPISINDA YETİŞTİ

2004 doğumlu genç libero Berre İnce, Fenerbahçe altyapısından yetişti ve kariyerinde İBB Spor, Aras Kargo ve Sarıyer Bld. Spor forması giydi. 2001 doğumlu ve 1.80 metre boyundaki Kafkas, voleybol kariyerine VakıfBank altyapısında başladı ve 2020-2021 sezonunda A takıma yükseldi. Daha sonra Yeşilyurt , Galatasaray HDI Sigorta ve son olarak Nilüfer Bld. takımlarında görev aldı. Sarı-kırmızılılar sadece dış transfer değil, iç transferde de boş durmadı. Tecrübeli pasörü Nursevil Aydınlar Gökbudak'ı bırakmadı.