KSK’de ihtar şoku

Bursaspor'un şampiyonluğunu ilan ettiği Nesine 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta evinde taraftarından yoksun çıktığı maçta Silifke Belediyespor'a yenilerek bitime 2 hafta kala ikinci sıradaki yerini riske atan Karşıyaka'da ihtar şoku yaşanıyor. Yeşil-kırmızılılarda 10 futbolcu alacakları için Türkiye Futbol Federasyonu kanalıyla kulübe ihtar çekti. Kaf- Kaf'ta hak edişlerini tahsil edemeyen 10 as futbolcunun Silifke maçı öncesinde kulübe ihtarname gönderdiği ortaya çıktı. Bazı futbolcuların Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kanalıyla alacak başvurusu yaptığı, bazılarının ise alacakları ödenmezse serbest kalmak için TFF yoluna gittiği öğrenildi.

SERBEST KALABİLİRLER

Bu futbolcular alacakları ödenmezse 1 ay sonra serbest kalma hakkı elde edecek. Karşıyakalı futbolcular ödeme yapılmazsa 9 Mayıs'tan itibaren tam da Play-Off maratonu döneminde serbest kalabilecek. Karşıyaka'da Başkan İlker Ergüllü, Silifke maçı öncesinde geçen hafta cuma günü takıma 1.2 milyon TL tutarında 2 galibiyet primi ödemesi yapmıştı. Normal sezonun kalan maçlarına prim açıklamayan yeşil-kırmızılılarda başkan Ergüllü mayıs ayı başında takıma hak ediş ödemesi yapma sözü vermişti. Karşıyaka'da taraftarların başlattığı şampiyonluk primi kampanyasında ise verilen prim sözleri 4 milyon TL'yi geçmişti.

5 AYDIR MAAŞLARI ÖDENMEDİ

Öte yandan sezon başından bu yana ekonomik krizle boğuşan ve bir türlü bitmek bilmeyen zorluklarla karşılaşan Karşıyaka'da birçok personel de maaş alamadığı için işten ayrılırken, mevcut çalışanların ise yaklaşık 5 aydır hiçbir ödeme almadığı öğrenildi. Nesine 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta pazar günü en yakın takipçisi Belediye Kütahyaspor karşısına deplasmanda ikincilik ve Play-Off'ta grup finalini garantileme hedefiyle çıkacak olan yeşil-kırmızılı İzmir temsilcisi mağlubiyet durumunda ise son hafta öncesi yerini rakibine kaptırarak büyük bir üzüntü yaşayacak. Sezonun ilkyarısında Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda oynanan karşılaşma atılan karşılıklı gollerin ardından 1-1'lik skorla sona ermişti.