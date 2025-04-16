Manisa futbolu çöktü

Manisa'nın futbolda profesyonel liglerdeki temsilcileri bir bir dibe çöküyor. Daha önce kentin en köklü kulüpleri Manisaspor ve Akhisarspor'un amatör lig batağına sürüklendiği ilde Manisa FK 1'inci Lig'den düşme korkusu yaşarken, eski adı Turgutluspor olan 7 Eylül Turgutlu 1984 de amatöre düştü.

Manisa'yı 2005-2008 ve 2009-2012 yılları arasında Süper Lig'de temsil eden Manisaspor, ağır borç yükü ve transfer yasağıyla 2021 yılında amatöre geriledikten sonra bir daha çıkamadı. Manisa'dan çıkan ilçe takımı olarak 2012-2019 arasında 7 sezon boyunca Süper Lig'de mücadele eden, 2018'de Türkiye Kupası ve Süper Kupa'yı F.Bahçe ve G.Saray gibi dev rakiplerini finalde yenip kazanarak tarih yazan, Avrupa Ligi'nde gruplarda ülkemizi temsil eden Akhisarspor, geçen sezon düştüğü Bölgesel Amatör Lig'de bu yıl kepenk kapattı.

TEMSİLCİLERİ ADETA DİBİ GÖRDÜ

Dibe demir atan Akhisar, yaşadığı ilgisizlik ve sorunlar yüzünden maçlara çıkmama kararı alıp ligden çekildi.

Manisaspor'un amatöre düştüğü dönemde Manisa Büyükşehir Belediyespor olan adı Manisa FK'ya dönüşen ve 1'inci Lig'e kadar tırmanan Manisa FK, sezonun bitimine 4 hafta kala 38 puanla küme düşme hattında yer alıyor. Kentin profesyonel liglerdeki diğer temsilcisi Somaspor ise 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta alt sıralarda bulunuyor.