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Arkas Spor’un gücü yetmedi

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Gazete

Arkas Spor’un gücü yetmedi
VOLEYBOL SMS Grup Efeler Ligi Play-Off 1-4 etabı maçında Arkas Spor, taraftarı önünde konuk ettiği Ziraat Bankkart'a 3-1 yenildi. İlk müsabakayı da deplasmanda aynı skorla kaybeden İzmir temsilcisi seride durumun 2-0'a gelmesine engel olamazken, rotasını 3-4 etabına çevirdi. Maça iyi başlayamayan Arkas Spor, ilk seti 10-25 kaybetti. İzmir ekibi ikinci sette az da olsa kendine gelse de kritik hatalar sonucu seti 25-21 geride bitirdi. Üçüncü seti ise 29-27 önde tamamlamayı bilen Arkas umutlansa da, son sette istediği oyunu parkeye yansıtamadı ve seti 25-19, maçı ise 3-1 kaybetti.
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