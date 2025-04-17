Geri sayım başladı

CUMHURBAŞKANLIĞI himayelerinde, Gençlik ve Spor Bakanlığı destekleriyle Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından 27 Nisan-4 Mayıs arasında yapılacak 60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun tanıtımı yapıldı. İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'ndeki organizasyona İstanbul Vali Yardımcısı Şevket Atlı, Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, Cumhurbaşkanlığı Güvenlik İşleri Genel Müdürü Hasan Yıldırım ile Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Hakan Bebek katıldı.

"TÜRKİYE'NİN TANITIMI"

EMİN Müftüoğlu bisiklet turunun Türkiye'nin tanıtımı ve spor turizmi açısından çok değerli olduğunu vurgularken, Hasan Yıldırım da "Ülkemizin tarihi ve turistik zenginlikleri tüm dünyadaki izleyicilere aktarılacak" dedi. Tur 27 Nisan Pazar günü Antalya'dan başlayıp, 4 Mayıs Pazar günü İzmir'de sona erecek.

ŞAMPİYONLUK KUPASI BÜYÜK BEĞENİ TOPLADI

8 gün 8 etapta 5 kıtada, 190 ülkede 13 dilde 610 milyon haneye ulaşan canlı yayınları ile dünya çapında büyük ilgi gören Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nu birincilikle tamamlayan sporcuya verilecek şampiyonluk kupası da tanıtıldı. Türk motifleriyle süslenen kupa beğeni topladı.