Göztepe sil baştan

KULÜBÜN kuruluşunun 100. yılında şampiyon olarak Vodafone Sultanlar Ligi'ne yükselme başarısı gösteren Göztepe Kadın Voleybol Takımı'nda adeta yer yerinden oynadı. İzmir ekibinde forma giyen 10 oyuncu ile yollar ayrıldı. Sarı-kırmızılılar yaptığı açıklamada, "3 sezondur takımımızda bulunan Duygu Ertaş Güncü, 2 sezondur takımımızda bulunan Melis Demir, Semra Özer ve bu sene takımımıza dahil olan Ünzile Hacıoğlu, Derin Ezgi Taşdemir, Rousseaux, Berin Fırat, Paskova, Berra Eren ve Melisa Sazalan'a verdikleri emekler için teşekkür eder, devam eden kariyerlerinde başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı. İzmir ekibi dış transferde Grand Rapis Rice ekibinden ABD'li pasör Sherridan Atkinson, son olarak Sarıyer'de oynayan libero Berre İnce ve Nilüfer Bld'de görev yapan pasör Nazlı Eda Kafkas ile anlaşma sağlamıştı.

GÜNEYLİGİL İLE DEVAM

Göztepe'de başantrenör Ataman Güneyligil'in ise sözleşmesi 1 yıl uzatıldı. Açıklamada, "Yeni sezon planlaması doğrultusunda başantrenör Ataman Güneyligil ile 2025-2026 sezonunda da yola devam ediyoruz" denildi.