TRENDYOL 1. Lig'in 35. haftasında yarın Ankaragücü'nü konuk edecek Manisa FK'da Teknik Direktör Taner Taşkın, kader maçına çıkacaklarını belirtti. Ligde kalma barajında olan ve 1 puan üstünde yer alan Ankara ekibi karşısında mutlak galibiyet için sahaya çıkacaklarını ifade eden Taşkın, "Kaybedersek havlu atarız. Berabere tamamlanırsa şansımızı devam ettiririz. Kazanırsak büyük bir avantaj yakalayıp Ankaragücü'nü altımıza alırız. Biz hoca olarak bu stresli maçları yıllarca yaşadık. O yüzden çalışmalarımızı sakinlikle sürdürüyoruz. Futbolcularımıza da bu motivasyonu sağlamaya gayret ediyoruz. Kritik 90 dakikada oyuncu arkadaşlarımıza sonuna kadar güveniyorum" dedi.

DIALLO OYNAMAYACAK

Siyah-beyazlılarda sakatlığı bulunan Demba Diallo Ankaragücü maçında takımdaki yerini alamayacak. Ege temsilcisi Ankaragücü ile karşılaştıktan sonra sezonun son 3 müsabakasında Şanlıurfaspor, Bandırmaspor ve Ümraniyespor ile karşı karşıya gelecek.