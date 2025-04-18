Aydın filede hareketli

SULTANLAR Ligi ekiplerinden Aydın Büyükşehir Belediyespor bir iç transfere imza atarken, 5 isimle yollarını ayırdı. Aydın ekibi altyapısından yetişen 18 yaşındaki smaçör Azra Kaya ile profesyonel sözleşme imzaladı. Açıklamada, "O artık A takımımızın bir parçası. 18 yaşına bastığı anda hayatının en özel imzalarından ilkini attı. Azra Kaya, A takımımıza yükselerek ilk profesyonel sözleşmesini imzaladı. Yolu açık, başarılarla dolu olsun" dendi. Aydın ekibi Leyva ve Johnson'dan sonra Berka Buse Özden, Defne Başyolcu, Cansu Aydınoğulları, İrem Nur Özsoy ve Zeynep Sude Demirel ile yollarını ayırdı.