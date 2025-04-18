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Haberler Spor Galatasaray-Sipay Bodrum FK | CANLI

Galatasaray-Sipay Bodrum FK | CANLI

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray, sahasında Sipay Bodrum FK ile karşılaşıyor. Mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

HABER MERKEZİ

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Galatasaray-Sipay Bodrum FK | CANLI

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray, sahasında Sipay Bodrum FK ile karşılaşıyor. Mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

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GALATASARAY-SİPAY BODRUM FK MAÇI İLK 11'LER

Galatasaray: Muslera, Frankowski, Sanchez, Abdülkerim, Eren, Torreira, Lemina, Yunus, Sara, Barış, Osimhen

Sipay Bodrum FK: Sousa, Celutska, Ajeti, Chris, Ali, Ahmet, Taylan, Ege, Okita, Fredy, Bardhi

GALATASARAY-SİPAY BODRUM FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Galatasaray-Sipay Bodrum FK maçı 18 Nisan Cuma günü saat 20.00'de başladı. RAMS Park'ta oynanan karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanıyor.

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