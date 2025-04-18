Galatasaray-Sipay Bodrum FK | CANLI

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray, sahasında Sipay Bodrum FK ile karşılaşıyor. Mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.
GALATASARAY-SİPAY BODRUM FK MAÇI İLK 11'LER
Galatasaray: Muslera, Frankowski, Sanchez, Abdülkerim, Eren, Torreira, Lemina, Yunus, Sara, Barış, Osimhen
Sipay Bodrum FK: Sousa, Celutska, Ajeti, Chris, Ali, Ahmet, Taylan, Ege, Okita, Fredy, Bardhi
GALATASARAY-SİPAY BODRUM FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Galatasaray-Sipay Bodrum FK maçı 18 Nisan Cuma günü saat 20.00'de başladı. RAMS Park'ta oynanan karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanıyor.