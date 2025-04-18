Montella İtalya’ya mı gidiyor?

Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın başında yer alan teknik direktör Vincenzo Montella için sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Uluslar A Ligi'nde Macaristan'ı yenerek Türkiye'yi A Ligi'ne çıkaran İtalyan çalıştırıcının ülkesinin ünlü ekibi Roma ile anlaşma sağladığı iddia edildi. İtalyan basını, Montella'nın Roma'nın bir numaralı adayı olarak öne çıktığını yazmaya başladı.

Hatta Montella'nın, Serie A ekibine beraberinde Türk Milli Takımı'ndan tanıdığı yıldızları da götüreceği ifade ediliyor. Galatasaray forması giyen Yunus Akgün ve Barış Alper Yılmaz'ın da adı Roma ile anılmaya başladı. Yunus'un bu transfer ile ilgili olarak G.Saray ile sözleşme uzatmadığı iddia edilirken, Barış'ın da rekor bir bedelle İtalyan ekibine imza atabileceği vurgulandı.