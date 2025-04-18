  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler Spor Tek hedef galibiyet

Tek hedef galibiyet

Manisa FK bugün en yakın rakibi Ankaragücü’nü konuk edecek. Ege ekibi saat 20.00’deki maçı kazanırsa düşme potasından sıyrılacak.

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Gazete

Tek hedef galibiyet

Trendyol 1'inci Lig'de oynadığı son 4 maçta 1 beraberlik, 3 mağlubiyet alarak bitime 4 hafta kala düşme hattından çıkamayan Manisa Futbol Kulübü bugün kümede kalma yarışında en yakın rakibi Ankaragücü'nü ağırlayacak. Manisa 19 Mayıs Stadı'ndaki karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Ligde düşme hattının tek basamak üzerindeki Ankaragücü'nün 39 puanı bulunuyor. Rakibini 1 puan geriden takip eden 38 puanlı Manisa ekibi bugün evinde kazanırsa son 3 maç öncesi düşme potasından sıyrılacak. İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan karşılaşmayı Manisa FK 1-0'lık skorla kazanmıştı.

TAŞKIN DESTEK İSTEDİ

Manisa Futbol Kulübü kalan maçlarında ise yine düşme hattındaki rakibi Şanlıurfaspor'un yanı sıra Bandırmaspor ve Ümraniyespor'la oynayacak. Teknik Direktör Taner Taşkın, final haftalarında tüm Manisalıları takımlarına destek vermeye davet etti.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA