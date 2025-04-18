Tek hedef galibiyet

Trendyol 1'inci Lig'de oynadığı son 4 maçta 1 beraberlik, 3 mağlubiyet alarak bitime 4 hafta kala düşme hattından çıkamayan Manisa Futbol Kulübü bugün kümede kalma yarışında en yakın rakibi Ankaragücü'nü ağırlayacak. Manisa 19 Mayıs Stadı'ndaki karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Ligde düşme hattının tek basamak üzerindeki Ankaragücü'nün 39 puanı bulunuyor. Rakibini 1 puan geriden takip eden 38 puanlı Manisa ekibi bugün evinde kazanırsa son 3 maç öncesi düşme potasından sıyrılacak. İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan karşılaşmayı Manisa FK 1-0'lık skorla kazanmıştı.

TAŞKIN DESTEK İSTEDİ

Manisa Futbol Kulübü kalan maçlarında ise yine düşme hattındaki rakibi Şanlıurfaspor'un yanı sıra Bandırmaspor ve Ümraniyespor'la oynayacak. Teknik Direktör Taner Taşkın, final haftalarında tüm Manisalıları takımlarına destek vermeye davet etti.