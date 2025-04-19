Fırtına’da Yasin yol ayrımında

Nesine İkinci Lig Beyaz Grup'ta Play-Off hedefinin uzağında kalan Bucaspor 1928'de sezonun hayal kırıklığı ayrılıklara zemin hazırladı. Sarı-lacivertli ekibin tecrübeli golcüsü Yasin Öztekin'in takıma veda etmeye hazırlandığı öğrenildi. Bu sezon attığı 18 golle sarı-lacivertli ekibe önemli katkılar sunan ancak geçtiğimiz hafta ise taraftarın ıslıklı protestosuna maruz kalan 37 yaşındaki futbolcunun, sezon sonunda Fırtına'dan ayrılacağı ve profesyonel futbolculuk kariyerine nokta koyarak jübile yapacağı ifade edildi.

PROTESTOLAR ETKİLİ DEĞİL

Kariyerinde Galatasaray, Sivasspor, Göztepe ve Gençlerbirliği gibi köklü Süper Lig ekiplerinin formasını da giyen deneyimli oyuncu Yasin Öztekin'in ayrılık kararında bu protestoların etkili olmadığı öğrenildi. Başarılı futbolcunun 37 yaşına geldiği ve bu nedenle kariyerini noktalamak istediği gelen bilgiler arasında. Yasin Öztekin'in veda kararını önümüzdeki günlerde resmi olarak açıklaması bekleniyor. Sarı-lacivertli İzmir kulübünde yeni sezon öncesi köklü bir değişim sürecine girileceği, kadroda yer alan birçok isimle yolların ayrılabileceği konuşuluyor.

BUCASPOR DERBİYE KİLİTLENDİ

Bucaspor 1928, yarın Menemen FK ile kritik bir maça çıkacak. Ligde yaşadığı puan kayıpları nedeniyle ilk 6 hedefine havlu atan Buca, Menemen ile prestij maçına çıkacak. İzmir derbisini kazanarak taraftarını bir nebze mutlu etmek isteyen İzmir temsilcisinde parola 'galibiyet' olarak belirlendi. Oyuncuların Menemen maçının ardından 68 Aksaray ve Arnavutköy Bld ile oynanacak maçları kazanmak istediği ifade edilirken, son düdüğe kadar mücadele devam edecek.