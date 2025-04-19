G.Saray havalı Bodrum yaralı

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray, sahasında konuk ettiği Bodrum FK'yı 2-0'lık skorla yendi. 29. dakikada Sara'nın kullandığı serbest vuruşta Torreira, altıpas çizgisi önünde yaptığı kafa vuruşuyla ağları sarstı: 1-0. 38. dakikada Lemina'nın pasında topla buluşan Barış Alper'in ceza sahası sol çaprazından çektiği şutta, meşin yuvarlak kaleci Sousa'nın müdahalesinin ardından direğe çarptı. Dönen topu altıpas çizgisi üzerinde bulan Torreira'nın vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı. 42. dakikada ceza sahasında topla buluşan Sara, Ahmet Aslan ile girdiği mücadelenin ardından yerde kaldı. Bu pozisyonun ardından penaltı noktasını gösteren hakem Mehmet Türkmen, VAR'ın uyarısının ardından kararı iptal etti. Galatasaray, karşılaşmanın ilk yarısını 1-0 önde tamamladı. 52. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Abdülkerim'in ortasında Osimhen'in kafa vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta gitti.

SKORU SANCHEZ BELİRLEDİ

63. dakikada Lemina'nın sağ kanattan ortasında penaltı noktası üzerinde topu kontrol eden Osimhen, Bodrum FK savunmasından sıyrıldıktan sonra altıpas çizgisi önünde vuruşunu yaptı. Kaleci Sousa, bu pozisyonda topu kornere çeldi. 81. dakikada Yunus'un içeri çevirdiği topta altıpas üzerinde Sanchez yaptığı kafa vuruşuyla ağları sarstı ve maçın skorunu belirledi: 2-0.

BURUK VE MORAİS İLK 11'İ DEĞİŞTİRDİ

Galatasaray ile Bodrum FK arasında oynanan kritik randevuda Okan Buruk ve Jose Morais ilk 11'lerini değiştirdi. Buruk, Samsunspor maçında görev verdiği Sallai'nin yerine Frankowski'yi oynattı. Portekizli çalıştırıcı kadroda üç değişiklik yaparken, geçen hafta Antalyaspor karşılaşmasında sahaya sürdüğü Cenk Şen'in yerine Herelle'e, Seferi'nin yerine Ege Bilsel'e ve Puşcaş'ın yerine ise Ahmet Aslan'a görev verdi. Ege ekibinde Mohammed, Celal, Haqi Osman, Gökhan Akkan ve Kerem Yusuf sakatlıkları nedeniyle forma giyemedi. İstanbul ekibinde ise Sallai sarı kart cezası, Kaan ve Jelert ise sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almadı.

TORREİRA ÜÇÜNCÜ GOLÜNÜ ATTI

Galatasaray'ın Uruguaylı orta sahası Lucas Torreira bu sezonki üçüncü golünü kaydetti. 29 yaşındaki futbolcu dün 29. dakikada Sara'nın ortasında kafa vuruşuyla ağları havalandırarak takımına hayati bir 3 puan getirdi. Torreira, ilk yarıda oynanan Fenerbahçe ve ikinci yarıda oynanan Beşiktaş maçlarında da ağları sarsmıştı. Uruguaylı'nın ayrıca 4 de asisti bulunuyor.

BERKE ÖZBAY YAZDI...

KRİTİK KAYIP KRİTİK ZAFER

Bir tarafta ligde şampiyonluk ipini göğüslemeye çalışan lider Galatasaray, bir tarafta ise Süper Lig'deki ilk sezonunda kümede kalmanın hesaplarını yapan Bodrum FK... Kritik randevu her iki ekip için de hayati bir anlam taşıyordu. Sarı-kırmızılılar, puan farkını 3'e düşüren en yakın takipçisi Fenerbahçe ile rekabette hata yapmamak için, yeşil-beyazlılar ise lige tutunma anlamında rahat bir nefes alabilmek için yeşil zemine çıktı.

NEFES BİLE ALDIRMADI

Son haftalarda aldığı başarılı sonuçlarla gelecek adına umut veren Muğla temsilcisi, İstanbul'da yaklaşık 50 bin kişinin önünde oyunun hakimi olmak isteyen ve ön alan presiyle maça başlayan Galatasaray'a cevap veremedi. Bodrum FK, ilk dakikadan itibaren dalga dalga üstüne gelen sarı-kırmızılılara bir türlü engel olamadı. İstanbul temsilcisi, Ege ekibinin nefes almasına bir dakika dahi izin vermedi. Temposuyla, atletizmiyle, kalitesiyle, taraftarıyla oyunu domine eden Galatasaray karşısında yeşil-beyazlılar iyi niyetli bir mücadele sergilese de hiç yeterli olmadı. İki ekip arasındaki büyük güç farkı 90 dakika boyunca dikkatleri çekti.

BİR ADIM DAHA YAKLAŞTI

Bodrum FK'da teknik direktör Jose Morais tüm planlarını gol yememek üzerine yapmıştı. Önceki haftalarda büyük bir başarıyla uyguladığı takım savunmasına güvenen Portekizli'nin hesapları duran toptan gelen gol ile bozuldu. Galatasaray da alışkın olduğu oyundan ödün vermeden sahaya çıktı ve istediğini almayı bildi. Ligin boyu kısalırken, Ege temsilcisi kritik bir mağlubiyet alırken, lider Aslan ise kritik bir zaferle şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı.