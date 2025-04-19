Haydi Göz-Göz

Türkiye Erkekler Basketbol 2. Ligi Yükselme 6'lı Final Grubu'nda ilk yenilgisini geçtiğimiz günlerde Uşak karşısında alan Göztepe, bugün derbide Ege Üniversitesi Daçka'yı konuk edecek. Bornova Belediyesi Atatürk Spor Kompleksi'nde oynanacak maç saat 15.00'te başlayacak. Sarı-kırmızılılar, ilk üç maçında Kahramanmaraş İstiklal, Etimesgut Belediye ve Eskişehir'i yendikten sonra Uşak'a yenilmişti. Ege Üniversitesi ise ilk maçta Etimesgut Belediye'yi yendikten sonra Eskişehir, Uşak ve Kahramanmaraş'a yenildi. Liderliğini sürdüren Göz-Göz, rakibini mağlup ederek rövanş maçları öncesi avantajını eline geçirmek istiyor.