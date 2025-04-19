KSK’den çıkarma

Nesine 3. Lig 1. Grup'ta 57 puanla ikinci sırada yer alan Karşıyaka, yarın deplasmanda 54 puanlı üçüncü basamakta yer alan Belediye Kütahyaspor ile deplasmanda karşılaşacak. Lig ikinciliği için final havasındaki maçta İzmir ekibinin taraftarı, takımlarının yanında olmak için seferberlik başlattı. Karşıyaka içi kontenjan belli oldu. İzmir ekibi Karşıyaka'nın pazar günü Dumlupınar Stadı'nda ikincilik koltuğu için Belediye Kütahyaspor ile oynayacağı maçın taraftar kontenjanı belli oldu. Kütahya İl Güvenlik Kurulu, Karşıyaka taraftarı için Dumlupınar Stadı'nda 365 kişilik yer ayrıldığını duyurdu.

BİLET FİYATLARI 260 LİRA

Yarın oynanacak karşılaşmanın biletleri Kütahya şehir girişinde polis kontrol noktasında satılacak. Bilet fiyatının 260 TL olduğu bildirildi. Biletsiz Karşıyakalılar şehir merkezine alınmayacak. Karşıyakalılar otobüsleri doldurdu. Kütahya'dan gelen kontenjan haberi sonrası yeşil-kırmızılı taraftarlar hazırlıklara başladı. Karşıyaka Çarşı'dan kalkacak 4 otobüs kısa sürede doldu. Karşıyaka taraftarı özel araçlarla da kritik maça gitmek için kolları sıvadı. Dumlupınar Stadı'nda İzmir ekibi ayrılan 365 kişilik deplasman tribünün tamamen dolması bekleniyor. Yeşil-kırmızılı taraftarlar, Kütahya'da da takımlarının yanında olacak.

"KARŞIYAKA'YI İYİ TANIYORUZ"

Karşıyaka, Belediye Kütahyaspor ile karşılaşacak. İzmir ekibinin zorlu maçta karşılaşacağı Kütahya ekibini başarılı teknik patronu Cenk Laleci zorlu maç öncesi önemli açıklamalar yaptı. Laleci, "Zor bir maç bizi bekliyor. Ancak biz taraftarımızın önünde iç saha avantajını en iyi şekilde kullanıp hedefimize devam etmek istiyoruz. Formda, güçlü ve iyi durumdayız. Rakibimizi iyi tanıyoruz. Karşıyaka'nın maçlarını ekip olarak çok iyi inceledik. Taraftarlarımızda bütünleşip 90 dakika sonunda gülen tarafın biz olacağına inancım tam" diye konuştu.