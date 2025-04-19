Merkezefendi tam gaz

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde ateş hattının bir üst basamağında yer alan Merkezefendi Belediyesi Basket deplasmanda konuk olduğu güçlü rakibi Anadolu Efes'i 100-97'lik skorla yenmeyi başardı. Kümede kalmak adına büyük bir adım atan yeşilmavililer, bu sezon deplasmandaki ikinci galibiyetini aldı. Geçen hafta evinde Manisa Basket'i yenerek nefes alan Denizli temsilcisi, İstanbul ekibi karşısında kritik randevuya etkili başladı. Yeşil-mavililer ilk periyodu 24-26'lık sonuçla önde tamamladı.

İYİ OYUNUNU SÜRDÜRDÜ

İyi oyununu ikinci çeyrekte de sürdürmeyi bilen Merkezefendi Belediyesi Basket soyunma odasına 50-52'lik sonuçla önde gitti. Üçüncü çeyrekte de Anadolu Efes'e fırsat vermeyen Denizli ekibi, son çeyreğe 71-76'lık avantajlı bir skorla gitti. Dördüncü periyotta güçlü rakibi ile olan farkı 9 sayıya kadar çıkarmayı başaran Merkezefendi Belediyesi Basket, zorlu deplasmanda Anadolu Efes'i 100-97'lik skorla yenerek lige tutunmak adına çok kritik bir zafer elde etti