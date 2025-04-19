Trabzon Adana virajında

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında bugün deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşacak. Yeni Adana Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy yönetecek. Ligde geçen hafta Çaykur Rizespor'u sahasında 2-0 yenen bordomavililer, çıkışını Adana Demirspor karşısında sürdürmek istiyor. Bu sezon 10 galibiyet, 9 beraberlik ve 10 mağlubiyet sonucunda 39 puan toplayan 9. sıradaki Karadeniz ekibi, küme düşmesi kesinleşen son sıradaki rakibini karşısında 3 puanla dönmeyi hedefliyor.

BORDO-MAVİLİLERDE 5 EKSİK

Trabzonspor'da Denis Draguş, Hüseyin Türkmen, Ahmet Doğan Yıldırım, Serdar Saatçı ve Onuralp Çevikkan'ın sakatlıkları bulunuyor. Bu sezon deplasmanda tek galibiyeti olan Fatih Tekke yönetimindeki bordo-mavili Karadeniz ekibi, Adana Demir'i farklı yenerek hem ikide iki yapmak, hem de seri galibiyet almak istiyor.