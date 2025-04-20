Bodrum FK pes etmeyecek

Trendyol Süper Lig'de alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren ve son haftalarda iyi bir çıkış yakalayan Bodrum Futbol Kulübü, şampiyonluk adaylarından Galatasaray'a deplasmanda direnemedi. Her iki yarıda da duran toplardan yediği gollerle İstanbul'dan 2-0 yenik ayrılan yeşilbeyazlılar, rakibi karşısında özellikle hücumda etkili bir görüntü ortaya koyamadı. Yeşil-beyazlılar, müsabakayı isabetli şut atmadan tamamladı. Muğla temsilcisi son 3 maçta Fenerbahçe ve Galatasaray karşısında aldığı mağlubiyetleri unutup, kalan 5 karşılaşmada pes etmeyecek. Son 4 karşılaşmada Fenerbahçe ve Galatasaray karşısında mağlubiyetler alan Ege ekibi, kalan haftalarda ligde kalacak sonuçları almaya çalışacak. 34 puanı bulunan Bodrum FK, en az 2 galibiyet alıp 40 puana ulaşarak kümede tutunmayı hedefliyor.

ZİRVEYE ŞANSI TUTMUYOR

Öte yandan Portekizli Teknik Direktör Jose Morais, takımının başında ikinci yenilgisini aldı. Ege ekibine geldiği günden bu yana fark yaratan Morais, Fenerbahçe'nin ardından Galatasaray'a da mağlup oldu. Jose Morais'le 10'uncu maçına çıkan takım 8 maçta kalesini gole kapatırken, Fenerbahçe ve Galatasaray müsabakalarında topu toplam 6 kez ağlarında gördü. Bu sezon 4 büyük rakibiyle oynadığı 6'ncı lig maçını da kaybeden Bodrum FK, 29'uncu hafta müsabakasında evinde F.Bahçe'ye 4-2 yenilmişti.

JOSE MORAİS'TEN MOURİNHO AÇIKLAMASI

Bodrum FK Teknik Direktörü Jose Morais, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun şampiyon olmasını istediğiyle ilgili söylediği sözlerine açıklık getirdi. Portekizli çalıştırıcı, "Her arkadaşınızın kazanmasını istersiniz. O lafı söylerken kimseyi incitmek istemedim. Sadece arkadaşım olduğu için kazanması yönünde temennide bulunmuştum" dedi. Morais, Gayatasaray maçıyla ilgili yaptığı açıklamada da şu ifadeleri kullandı: "Oyunu ilk 20 dakika tuttuk diyebilirim. Planımız buydu ve geçişler bulmaktı. Ancak yenien gollerin ardından dönemedik."