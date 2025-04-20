Ege’nin kritik günü

Uzun süredir alt sıralarda kümede kalma savaşı veren Ege temsilcileri, 2. ve 3. Lig'debugün ölüm-kalım maçlarına çıkacak. Nesine İkinci Lig Beyaz Grup'ta son olarak hafta içinde evinde seyircisiz oynadığı erteleme maçında İskenderunspor'u 1-0 yenerek kümede kalma umudunu koruyan Altay evinde en ciddi rakibi Kepezspor'la kozlarını paylaşacak. Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda saat 15.00'te başlayacak 32'nci hafta mücadelesini Burak Kamalak yönetecek.

BORNOVA'YA BAĞLI

Rakibinin 7 puan ve 1 basamak gerisinde yer alan 24 puanlı 16'ncı sıradaki İzmir temsilcisi, Antalya ekibini yenemediği takdirde bitime 2 hafta kala lige mendil sallayarak 3'üncü Lig'e düşecek. 3. Lig 1'inci Grup'ta kümede kalmayı hedefleyen iki Ege ekibinden Kuşadaspor evinde Muşspor'la karşılaşırken, Bornova 1877 deplasmanda şampiyon Bursaspor'la rakip olacak. Kurtuluş hattındaki Bornova'nın 2 puan gerisinde düşme hattında olan Kuşadası'nın rakibinin alacağı sonuca göre küme düşme ihtimali bulunuyor. Kuşadası kazanır, Bornova ise şampiyon Bursaspor'a deplasmanda yenilirse bu kez ateş hattına girecek taraf İzmir ekibi olacak.

BORNOVA'YA BAĞLI

4'üncü Grup'ta son 2 haftaya kümede kalma barajının 2 puan gerisinde giren 20 puanlı Denizlispor deplasmanda Play- Off mücadelesi veren 5'inci basamaktaki Orduspor 1967 ile kozlarını paylaşacak. Denizli ekibi kazanarak kümede kalma umudunu sürdürmeye çalışacak. Ege'nin köklü ekibinin mağlubiyet durumunda rakiplerinin alacağı sonuçlara göre son hafta öncesi küme düşme ihtimali var.