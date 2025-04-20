Etno Spor forumu başladı

SAINT 7. Etno Spor Forumu, "Geleneksel Sporların İhyası" parolası ve 75 ülkeden katılımcılarla Rusya'nın St. Petersburg kentinde başladı. Forumun açılış konuşmasını Dünya Etno Spor Konfederasyonu (DEK) Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan yaptı. Erdoğan, "Her yıl farklı coğrafyalardan üst düzey bürokratlar, federasyon temsilcileri, akademisyenler ve spor insanlarının katılımıyla zenginleşen bu forum, yalnızca bir buluşma noktası değil; aynı zamanda insanlığın ortak mirasına sahip çıkma iradesinin somutlaşmış halidir" diye konuştu. Katılımcıları 22-25 Mayıs tarihlerinde İstanbul'da yapılacak 7. Etnospor Kültür Festivali'ne davet eden Erdoğan, "Bu anlamlı forumun gerçekleşmesinde gösterdikleri himaye için ev sahibi Rusya Devlet Başkanı Sayın Vladimir Putin'e, Türkiye'de geleneksel sporları güçlü şekilde himaye eden Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ve forum sürecinde emeği geçen Spor Bakanı Sayın Mikhail Degtyarev'e içtenlikle teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.