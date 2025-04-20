Manisa FK ateşten kurtuldu

Trendyol 1. Lig'de küme düşmemek adına mücadele eden Manisa Futbol Kulübü, en önemli rakibi Ankaragücü'nü evinde 2-1 yenerek hayati bir galibiyete imza attı. Bu maç öncesi Ankaragücü'nün 1 puan gerisinde düşme potasında yer alan siyahbeyazlılar sezonun en kritik maçını kazanıp rakibinin üzerine çıktı. 41 puana ulaşan Manisa FK, Ankaragücü'ne 2 puan fark atıp kurtuluş bölgesine yerleşti. Teknik Direktör Taner Taşkın, hafta boyunca bu maça hazırlandıklarını belirterek, "Oyuncularımıza çok önemli bir maça çıkacağımızı söylemiştik. Karşılaşmaya çok etkili başladık. Bu tarz maçları oynamak beni daima heyecanlandırmıştır. Ankaragücü çok büyük bir camia. Onlara saygı duyuyoruz ama bizim de potadan çıkmak için kazanmamız gereken bir maçtı. Üç final haftası kaldı. Kalan maçlara da en üst seviyede hazırlanacağız. Önümüzde Şanlıurfaspor maçı var. O maçta da kazanmak için sahada olacağız. Manisalı futbolseverlere ve taraftarlarımıza çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

MESUT BAKKAL İSYAN ETTİ

Ankaragücü, direkt rakibi Manisa FK'ya yenilerek ateş hattına gerilirken, müsabaka sonrası basın toplantısında isyan eden Mesut Bakkal istifa etti. Bakkal, "Rezil oynadığımız bir maç. Bu maç böyle oynanmaz. Ben bu takımdaki beşinci hocayım. Dört maça çıktım, 3 mağlubiyet 1 beraberlik var. Hayatımda bu şekilde 14-15 tane takımı kümeden kurtardım. Bu maçlar böyle oynanmaz. Kimin oynadığı, neyin oynadığı belli değil. 2 ay önce kamp yapıyoruz, soyunma odasına para gidiyor ama hayatımda gördüğüm en tepkisiz maçtı. 3-4 maç bana yıkılıyorsa yıkılsın umurumda değil. Sorun bensem benim. Böyle bir şeyi kabul edemiyorum. Mağlup olabilirsiniz ama bu kadar şahsiyetsiz durulmaz, değiştirme şansım olsa 11 tane oyuncu değiştirirdim" dedi.