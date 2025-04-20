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Merkezefendi çok mutlu

SEBAHATTİN ALP

Giriş Tarihi: Gazete

Merkezefendi çok mutlu

A.Efes'i İstanbul'da 100- 97 yenerek, galibiyet sayısını 9'a çıkarıp 35 puana ulaşan Merkezefendi Basket, ligde kalma yolunda büyük avantaj yakalayıp, rahat nefes aldı. Konsantrasyonu yüksek olarak çıktığı maçta 36,5 dakika önde oynayan ve bir ara farkı 14 sayıya çıkaran Merkezefendi, çok kritik maçı kazanıp, kendi göbeğini kendi kesti. Ligde; 26 maçta 9 galibiyet, 17 mağlubiyetle puanını 35'e çıkaran ekip12.sıraya yükselerek düşme hattından uzaklaştı ve rahat bir nefes aldı. Başantrenör Zafer Aktaş, "Son haftalarda yükselen bir grafiğimiz var. Bu ilk A.Efes galibiyetimiz. Galibiyet, o açıdan da çok değerli" dedi.

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