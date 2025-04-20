Önce Kartal sonra Göz-Göz

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Göztepe, sahasında Beşiktaş'ı konuk etti. 10. dakikada Chamberlain'in ceza sahası yayının gerisinden pasında topla buluşan Rashica, sağ çaprazdan topu penaltı noktasının önünde bulan Rafa Silva'ya aktardı. Portekizli oyuncunun gelişine vuruşunda top uzak köşeden ağlara gitti: 0-1. 13. dakikada Tijanic'in rakip yarı alanın ortalarından sert şutunda top direğe çarparak oyun alanına döndü. 32. dakikada sol çaprazdan kazanılan serbest vuruşta Rashica'nın ön direğe ortasında savunma araya girerek meşin yuvarlağı kornere çeldi. 44'te Tijanic'in kullandığı kornerde penaltı noktası yakınında Emersonn'un kafa vuruşunda kaleci Mert topa hakim oldu. İlk yarı 0-1 sona erdi.

2. YARI GOLLE BAŞLADI

İlk yarı rakip kaleye gitmekte zorlanan Göztepe, ikinci yarının ilk dakikasında golü buldu. Sağ taraftan yapılan ortada savunmanın uzaklaştırdığı topa ceza sahası yayında havada şık bir şekilde vuran İsmail, köşeden ağları buldu: 1-1. 57'de Doğan'ın ceza sahası önünden şutu kaleci Mert'te kaldı. 62'de Semih'in ara pasında savunma arkasında topla buluşan Chamberlain'in plasesini kaleci Lis kurtardı. 66'da sağ kanattan yapılan ortada Kubilay'ın kafa vuruşunu kaleci Mert köşeden tek elle çıkardı. Devamında İsmail'in kale önüne gönderdiği topu Kubilay tekrar içeriye çevirdi ancak savunma uzaklaştırdı. 77'de Tijanic ile duvar pası yapan Romulo'nun sert şutu savunmadan döndü. Kalan dakikalarda başka pozisyon olmadı ve maç 1-1 sona erdi.

İSMAİL'DEN JENERİKLİK GOL

Göztepe'nin tecrübeli oyuncusu İsmail Köybaşı, dün eski takımına karşı müthiş bir gole imza attı. İkinci yarının başında Beşiktaş savunmasının uzaklaştırmaya çalıştığı topu yere inmeden makas hareketi ile kaleye gönderen İsmail, sezonun en güzel gollerinden birini kaydetti. Tecrübeli kaptan bu sezon ikinci kez gol sevinci yaşadı.

TARAFTAR YALNIZ BIRAKMADI

Göztepe taraftarı, Beşiktaş karşılaşmasında takımlarını yalnız bırakmadı. Maçtan önce Güzelyalı'da toplanan sarıkırmızılılar, ilk düdükten önce stadı hıncahınç doldurdu. Maç boyunca tezahüratlar yaparak takımı ateşlemek için çabalayan 12. adam, takımının arkasında büyük güç oluşturdu.

STOİLOV'DAN 3 DEĞİŞİKLİK

Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, son olarak ligde oynanan Konyaspor karşılaşmasının 11'ine kıyasla Beşiktaş maçında 3 değişiklik yaptı. Bulgar teknik adam, Konya ekibinin karşısındaki 11'i bozarken, savunmada Koray'ın yerine Bokele'yi, orta sahada Kubilay'ın yerine Tijanic'i, hücumda ise Juan'ın yerine Emersonn'u sahaya sürdü.

SOLSKJAER'DEN İKİ HAMLE

Beşiktaş'ta teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, 31. haftada 2-0 kaybettikleri Başakşehir maçın ilk 11'ine göre 2 değişiklik yaptı. Norveçli teknik adam Salih Uçan'ı yedek kulübesine çekerken, sakatlığı bulunan Muçi ise maç kadrosuna alınmadı. Tecrübeli teknik adam ilk 11'de savunmada Emirhan Topçu ve orta sahada Hadziahmetovic'e görev verdi.

FOTOĞRAFLAR: DOĞANCAN BİNGÖL