Real Madrid’de deprem

Devler Ligi'ne veda eden Real Madrid'de radikal değişiklikler kapıda. Teknik direktör Carlo Ancelotti ile yolları ayıracağı iddia edilen Madrid ekibi ile ilgili İspanyol basını takımdan ayrılması beklenen yıldızların durumunu da masaya yatırdı. İspanyol basınından Sport'ta 'Birkaç oyuncu Real Madrid'deki son dakikalarını yaşıyor olabilir' ifadelerine yer verilen haberde Lucas Vazquez, Mendy, Fran Garcia, Alaba ve Modric gibi isimlerin yol ayrımında olduğunu duyurulurken Arda Güler için ise şu ifadeler kullanıldı: Arda Güler'in durumu büyük ölçüde yedek kulübesinde neler olacağına bağlı. Arda Güler iyi bir oyuncu, buna hiç şüphe yok. Geçen sezon ve Avrupa Şampiyonası'nda harika seviyesini zaten göstermişti ama bu sezon Ancelotti'nin ona verdiği kısıtlı sürede istediği etkiyi yaratamadı. Arsenal karşısında neler yapabileceğini gösterme şansı bile bulamadı. Bu nedenle, eğer Ancelotti Real Madrid'de devam edecekse Türk oyuncu ya kiralık ya da bonservisiyle ayrılmayı düşünmeli."

KLOOP İDDİASI

R.Madrid'de, teknik direktör Carlo Ancelotti'nin yerine Jürgen Klopp'un düşünüldüğü iddiaları gündemdeki yerini koruyor. Red Bull'un küresel futbol başkanı görevine getirilen Alman teknik direktör Jürgen Klopp'u takımın başına getirmek istiyor. Alman hocanın Real Madrid ile görüşmeyi kabul ettiği konuşuluyor.