Zirve yarışı da nefes kesecek

Nesine 3. Lig'de düşme hattında olduğu gibi şampiyonluk yarışında da nefesler tutuldu. 3. Lig 2. Grup'da haftalardır liderlik koltuğundan inmeyen Muğlaspor, eğer bugün kazanırsa rakibi Balıkesirspor'un maç sonucuna bakmadan şampiyonluğunu ilan edecek. Deplasmanda Play-Off mücadelesi veren Silivrispor'a konuk olacak olan Muğlaspor, rakibini mağlup ederse son maça formalite olarak çıkacak. İkili averajda Balıkesirspor'a üstünlük kuran yeşil-beyazlılar, Silivrispor'u mağlup ederek kutlamalara erken başlamak istiyor. Muğla ekibi, Silivri'ye yenilse bile Balıkesir'de mağlup olursa yine şampiyonluğunu ilan edecek. 3. Grup'ta ise son haftalardaki çıkışıyla zirveyi ele geçiren Ayvalıkgücü Belediyespor, deplasmanda Viranşehir Belediyespor'u mağlup ederse rakiplerinden gelecek sonuçlara göre şampiyonluğunu ilan edecek. Kırmızı-beyazlılar, takipçileri Aliağa Futbol ve 52 Orduspor FK'nın bir puan önünde lider konumda. Eğer iki takımda mağlup olur ve Balıkesir ekibi, galip gelirse ligin bitimine bir hafta kala Ayvalıkgücü şampiyonluğunu ilan edecek.