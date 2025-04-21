Etnospor Forumu’nda Türk okçuluğuna ödül

RUSYA'NIN St. Petersburg kentinde düzenlenen 7. Etnospor Forumu'nda geleneksel Türk okçuluğu bir kez daha gururlandırdı. Kazakistan'daki 5. Dünya Göçebe Oyunları'nda geleneksel okçuluk branşında altın madalya kazanan milli sporcu Ayşegül Demirbağ Çalışkan, forumda ödüllendirildi. Çok yoğun duygular içinde olduğunu söyleyen başarılı sporcu, "Bu ödül benim ve diğer milli sporcular için çok iyi bir motivasyon olacak. Çok mutluyum" dedi. Forumda yine kültürler arası etkileşimi gördüklerini ifade eden Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu Başkanı Cengiz Toksöz de Ayşegül Demirbağ Çalışkan'ı kutlayarak "Burada onun başarısının taçlandırılması bizleri çok memnun etti" diye konuştu.